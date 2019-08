Orange Don Bosco, altro furto: il terzo in quattro mesi

Ancora un furto. Il terzo nel giro di quattro mesi. Alla società sportiva Orange Don Bosco sono esasperati. Più per la frequenza con la quale i ladri entrano nella sede che si trova a Pescaiola, quanto per gli oggetti che portano via. Nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 luglio, è stata la volta del registratore di cassa e di 60 euro. “Pochi spiccioli, per fortuna - dice la presidente Marta Massai - perché la cassa la svuotiamo ogni sera, anche se stavolta se la sono portata via direttamente”. E’ il terzo furto nel giro di quattro mesi e per una società sportiva non è poco.

