Arezzo, scuola calcio anche all'Olmoponte

“La scuola calcio targata Arezzo sarà anche all’Olmoponte”. A dichiararlo è il direttore generale amaranto, Ermanno Pieroni. E non finsce qui, perché chiunque delle società della zona, potrà diventare scuola calcio Arezzo. L’interrogativo su che cosa sarebbe successo all’accordo con l’Olmoponte, stipulato un anno fa, era sorto proprio quando l’Arezzo aveva annunciato la nascita della Melograno Sporting Agency che da quest’anno si occuperà del settore giovanile dell’Arezzo. In questi giorni, ad acuire i dubbi, anche la pubblicità fatta su un camion vela che recita: “Scuola calcio Arezzo. Diventiamo grandi insieme” e che invita ad iscriversi tutti i bambini nati dal 2008 al 2013. Sotto un numero di telefono e la conferma che gli allenamenti si svolgono tutti alle Caselle. In casa Olmoponte qualche dubbio era arrivato su come l’Arezzo avrebbe onorato il contratto di tre anni. Ma la soluzione c'è.

