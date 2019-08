Licenziata da Unicoop, scatta petizione per farla riassumere

“Noi stiamo con Angela. Riassumetela subito”. Si intitola così la petizione per Angela Acconci, dipendente di Unicoop Firenze di Montevarchi, licenziata a maggio scorso “ingiustamente”, dice Angela, dopo un episodio che si è verificato alle casse veloci. Secondo l’azienda “non avrebbe pagato la spesa di 43 euro fatta al supermercato”. Invece Angela sostiene l’opposto e cioè che la spesa è stata pagata anche se "in ritardo", cioè quando aveva fatto pochi passi, ma sempre dentro la galleria del supermercato. Angela non si è mai arresa e assistita dagli avvocati di Firenze Letizia Martini e Andrea Conte dello studio legale Conte-Martini- Rasagni ha deciso di portare Unicoop Firenze in tribunale. Ma al suo fianco si sono schierati oltre che i colleghi di lavoro con una lunga lettera all’azienda, anche l’unione del sindacato di base di cui fa parte Angela Acconci. E così nei giorni scorsi è partita una petizione sulla piattaforma change.org lanciata da Stefano Cecchi, il coordinatore regionale dell’unione del sindacato di base.

