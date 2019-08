Arezzo, La Cava: "Ubi Banca quasi sponsor"

Sparatoria a Dayton in Ohio, la gente in fuga per le strade

(Agenzia Vista) Usa, 04 agosto 2019 Sparatoria a Dayton in Ohio, la gente in fuga per le strade A poche ore dalla strage di El Paso un'altra tragedia negli Usa, questa volta a Dayton, in Ohio, dove si è consumata una sparatoria che ha causato almeno sette morti. / fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev