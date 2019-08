Fiamme nella notte, distrutte 50 rotoballe

Squadra Vigili del Fuoco di Montevarchi è intervenuta questa notte per incendio rotoballe in località Latereto nel comune di Laterina. Circa 50 rotoballe erano posizionate in mezzo ad un campo agricolo vicino ad un bosco. L’intervento dei Vigili del Fuoco è durato tutta la notte ed è valso a spengere e bonificare l’incendio e a controllare che il fuoco non si propagasse al bosco vicino .