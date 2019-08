Arezzo-Roma, è il giorno dell'amichevole: già venduti 3500 biglietti

Amichevole di lusso questa sera, sabato 17 agosto, per l’Arezzo che alle ore 19:30 affronterà allo Stadio “Città di Arezzo” la AS Roma.

Già venduti 3500 biglietti.

La Questura ha predisposto un maggior numero di agenti.

Dopo il ko maturato a Crotone, la gara contro i giallorossi rappresenterà per il Cavallino il penultimo “test match” prima del debutto in campionato contro il Lecco. Una sfida dunque molto importante per mister Daniele Di Donato che potrà trarre ulteriori giudizi sulla sua squadra come confermato da lui stesso in conferenza stampa ieri pomeriggio: “Questa partita servirà ai ragazzi per accumulare minuti sulle gambe ma servirà anche a me per valutare ulteriormente atteggiamento, condizione e non solo. La tappa Roma, così come quella di mercoledì prossimo contro la Castiglionese, andrà affrontata in prospettiva di Lecco. Giocheremo contro una tra le squadre italiane più importanti ma nonostante ciò sarà fondamentale non snaturare la nostra idea di calcio”.





Una sfida importante anche per valutare la fase difensiva amaranto secondo Di Donato: “Noi proveremo a giocare a calcio consapevoli che sarà poi la Roma a fare la partita. Saremo costretti per molto tempo a difenderci. Queste però saranno le condizioni ideali per valutare anche la fase difensiva. Credo che la partita contro i giallorossi arrivi proprio nel momento giusto del precampionato”.



Molto soddisfatto del gruppo a sua disposizione, il tecnico, ha parlato della condizione di alcuni giocatori: “Sono molto contento del gruppo che ho trovato. Tutti i giocatori si sono messi fino da subito a mia completa disposizione dandomi grandissima disponibilità. Ho la fortuna di allenare un gruppo importante fatto di persone vere e questo farà la differenza perché il singolo ti fa vincere una partita ma il gruppo alla lunga fa vincere i campionati. Dell’Agnello deve lavorare e spero di poterlo avere completamente a disposizione in vista della sfida di Lecco mentre Cutolo, reduce dal problema alla caviglia, lo stiamo valutando giorno per giorno e se mi darà disponibilità sarà della partita altrimenti non lo rischierò. Voglio augurare pronta guarigione anche a Zini perché ha fatto una grandissima preparazione estiva e sono sicuro tornerà ancora più forte”.



Infine, immancabile il passaggio sulla partita di Crotone: “In Coppa Italia ci sono state piccole ingenuità che contro una squadra di quel calibro paghi però sono stato molto contento della prestazione. Abbiamo già analizzato e lavorato su ogni situazione errata ed il fatto che questi episodi si siano verificati in Coppa ci dà il vantaggio di non ripeterli in campionato. Siamo un po’ mancati di malizia, infatti, nel secondo tempo se avessimo sfruttato qualche ripartenza in modo migliore probabilmente avremmo potuto segnare ancora ma sono qui per valutare il presente e sarà importante fare bene domani sera”.



La conferenza stampa si chiude parlando delle prossime settimane di calciomercato: “Sono consapevole che negli ultimi giorni di mercato potranno succedere tante cose ma sono altrettanto convinto e contento della squadra a mia disposizione. Il direttore ha lavorato molto bene”.