L'artista Kame spopola con "Sbaglierai con me"

Camilla Gianni ha 23 anni e nonostante il suo ultimo video si intitoli “Sbaglierai con me”, lei non sbaglia un colpo. Da quando, ad appena cinque anni, dopo avere imparato tutte le canzoni dello Zecchino d’Oro, decise che la sua strada sarebbe stata la musica. All’Ikea vide una chitarrina e se ne innamorò. Poi più tardi sono arrivati gli scout: “Ero nel gruppo Arezzo 2 e lì ho imparato a suonare, oltre che alla scuola di musica”. Poi Camilla, anzi Kame, ha iniziato ad incidere brani che compone lei. Il primo cinque anni fa. “Ma quasi non mi appartiene più”. Poi è arrivato “Egitto” e “Sbaglierai con me”, incisi a Torino dagli stessi produttori del rapper Shade. Il video di “Sbaglierai con me”, tra l’altro è stato girato ad Arezzo. “Avevo fatto un annuncio su instagram per cercare ragazzi e ragazze per girare il video. In tanti hanno detto sì, oltre ai miei amici - racconta Camilla - Abbiamo girato tra Antria, il Giotto e nel locale dello Sugar”.

