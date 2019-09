È il giorno della Giostra, sul Corriere speciale di 24 pagine: programma, pronostici, i personaggi, la sfida

È il giorno della grande sfida. È il giorno della Giostra del Saracino. Mai una sfida così aperta tra i quartieri di Porta Crucifera, Porta Sant'Andrea, Porta del Foro, Porta Santo Spirito.

Sul Corriere di Arezzo in edicola domenica 1 settembre una speciale di 24 pagine dedicate a tutti i lettori con il programma della giornata, i pronostici, i dettagli su giostratori e cavalli che scenderanno sulla lizza, i personaggi del Saracino e tante altre curiosità.

La discesa sulla lizza è prevista per le ore 17. Porta del Foro dopo la vittoria alla notturna di giugno tenterà il cappotto. Sant'Andrea da cenerentola ha percorso una grande scalata e ora potrebbe salire sul primo gradino del Podio con una eventuale vittoria. Porta Crucifera lotterà invece per mantenere il primato che l'ha sempre contraddistinta. Per Porta Santo Spirito in caso di Vittoria la possibilità di arrivare in vetta all'albo d'oro affiancando così i quartieri rossoverde e biancoverde. Cresce l'attesa.