Il Comune assegna il palazzetto che ancora non c'è

Il palazzetto dello sport di San Lorentino chiuso dal 2016 per lavori di ristrutturazione, riaprirà a settembre. Ma per ora così non è. Nonostante il Comune di Arezzo, il 2 luglio lo abbia messo a bando tra gli impianti sportivi e successivamente assegnato a sette società, nessuna, al momento è potuta entrare. “E non sappiamo quando questo possa accadere”, dicono in coro la società di ginnastica Francesco Petrarca e quella di taekwondo. In questi giorni si sono susseguiti incontri, mail e telefonate con l’ufficio sport del Comune di Arezzo, ma nessuno ha dato certezze. “A me - dice Andrea Rescigno responsabile della società taekwondo - avevano detto che mi avrebbero fatto entrare lunedì 2 settembre. E invece mi ritrovo a fare allenare i ragazzini dalle 20-21.30 in un’altra palestra. Non so quando potremo usufruire del palazzetto, non ci hanno dato un giorno preciso e più il tempo passa e più il danno diventa grande. Si calcola almeno una perdita di diecimila euro con il rischio che i genitori scelgano un’altra società”.

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE IL 4 SETTEMBRE 2019 E ON LINE