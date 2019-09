La Croce Bianca lascia la storica sede

La Croce Bianca verso una nuova sede. Al posto del palazzo storico di via dell’Anfiteatro sorgerà un nuovo edificio con appartamenti. L’associazione di pubblica assistenza si prepara alla svolta per poter dare un migliore servizio di soccorso all’intera comunità. Prima però di abbandonare l’edificio dovrà costruire una nuova e funzionale sede, probabilmente nella zona di via Laschi, e comunque in un’area vicina all’ospedale con facilità di accesso al raccordo autostradale e al centro. Intanto, giovedì 12 settembre alle 17 alla Casa dell’Energia di via Leone Leoni, l'amministrazione comunale illustrerà la proposta di piano di recupero con variante contestuale al regolamento urbanistico per la riqualificazione del comparto sede della Croce Bianca in via dell’Anfiteatro. Un incontro pubblico partecipativo al quale è invitata la cittadinanza.

