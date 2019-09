Cane resta incastrato nella grata di un'area commerciale: liberato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti a Montevarchi in via Meuccio Ruini, per liberare un pastore tedesco rimasto incastrato con le zampe anteriori in una grata in ferro.

Il cane stava passeggiando insieme al suo padrone nella zona di un centro commerciale, quando, passando sopra alle grate, è rimasto impigliato con le unghie delle sue zampe anteriori.

Il proprietario, non riuscendo a liberarlo, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco che, sempre attenti alle richieste dei cittadini, sono intervenuti sul posto per prendersi cura del pastore tedesco.

L'animale, rimasto sempre tranquillo, con accanto il suo padrone, è stato così liberato dalla grata.