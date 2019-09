Cattivi odori tra San Leo e Pratantico, scoperta la causa. Il Comune il 20 incontra i residenti

Cattivi odori in zona San Leo, ad Arezzo: smascherate le cause dopo anni di incertezze. Da tempo chi vive e lavora tra San Zeno, e Pratantico si preoccupa di intense folate di odori nauseabondi che hanno fatto intimorire i residenti fino a inviare una serie infinita di segnalazioni.

Adesso, dopo le indagini condotte dai tecnici di Nuove Acque e grazie alla regia dell’amministrazione comunale che ha raccolto in una chat i cittadini in modo da poter captare immediatamente il problema per cercare di intervenire tempestivamente e risalire alle cause, ecco che è stata individuata la causa dei miasmi.

L’amministrazione comunale quindi ha programmato per venerdì 20 settembre alle ore 11 in incontro pubblico a palazzo Cavallo, nella Sala Giostra del Saracino per illustrare gli esiti delle indagini condotte dai tecnici della società Nuove Acque sull’impianto di depurazione posto in località Casolino, in zona San Leo.

“Siamo riusciti” annuncia l’assessore Marco Sacchetti “ad arrivare a capo di un annoso problema: quello degli odori irrespirabili presenti in zona San Leo e Pratantico. Gli abitanti della zona da tempo segnalavano un aria malsana senza mai riuscire a capire la causa. In passato ci sono stati numerosi sopralluoghi anche dall’Arpat che comunque non hanno mai evidenziato problematiche”.

Adesso l’esito dei sopralluoghi e delle analisi saranno quindi portate a conoscenza dei cittadini e i tecnici di Nuove Acque illustreranno anche le soluzioni che l’azienda intende mettere a punto nel breve e lungo termine.

