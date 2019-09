Ponte di Neschieto: ancora non c'è

Neschieto, novembre 2016. Neschieto settembre 2019. Praticamente non è cambiato niente rispetto a quanto accadde tre anni fa. In seguito all’alluvione che si verificò per le forti piogge dei primi giorni di novembre, il piccolo ponte di Neschieto, primissima frazione di Arezzo, crollò, lasciando isolate dieci famiglie per un totale di quasi 50 persone. Il Comune si prodigò subito per una soluzione alternativa, anche perché il piccolo ponte garantiva il contatto con la città da una parte e con le case dall’altra. Venne dunque chiesto ad un privato, un pezzo di terreno per farci una strada che doveva essere provvisoria in attesa della ricostruzione del ponte. A che punto sono i lavori? “Ad un punto morto - dice Michele Tenti che da sempre si è fatto portavoce della comunità di Neschieto - Non sono mai cominciati e non sappiamo nemmeno quando cominceranno".

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE E ON LINE