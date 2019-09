Censimento Fiab: ad Arezzo aumentano i ciclisti

Aumentano i ciclisti in via Petrarca, diminuiscono a Saione e sono stabili in via Crispi. Sono i primissimi dati del censimento di mercoledì 18 settembre della Fiab Arezzo. Oscillazioni verso l’alto, rispetto al 2018 che danno soddisfazione a chi da anni si batte per una mobilità più sostenibile. I dati sono stati raccolti in un arco di tempo di sette ore. Dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19, orari di maggiore passaggio sia scolastico che lavorativo. Tre, come sempre, i punti di raccolti. Via Petrarca, via Crispi e Saione. La zona che quest’anno ha dato maggiore risultato in senso positivo è la centralissima via Petrarca. Nelle sette ore sono stati contati 980 ciclisti. L’anno scorso erano 708. Ciò significa che sono 272 ciclisti in più. Cioè 272 persone che preferiscono prendere la bici e lasciare a casa l’auto.

ARTICOLO SUL CORRIERE DEL 21 SETTEMBRE E ON LINE