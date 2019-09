"Arezzo nel cuore" diventa lista civica

Ci siamo. “Arezzo nel cuore” è una lista civica che correrà per le elezioni amministrative del 2020. L’ufficialità arriverà nei primi giorni di ottobre quando si riunisce l’assemblea dell’associazione per definire il passaggio e continuare i tesseramenti che sono già iniziati. L’iter è comunque avviato e Mery Cornacchini e Angelo Rossi hanno anche già pronto il programma che in pratica è quello messo già in atto in questo primo anno del gruppo “Contro i cialtroni”. “Il nostro obiettivo è riformare la città - spiega Angelo Rossi - dal punto di vista del degrado. Ma non solo. Agiremo a 360 gradi su ogni angolo di Arezzo e non sto parlando solo di sporcizia e cassonetti, ma di situazioni che quotidianamente ci comunicano i cittadini”. Ciò che ha fatto il gruppo, diventato poi l’associazione “Arezzo nel cuore”, è stato quello di dare voce a tutti. “Esatto - risponde Angelo Rossi - in questi mesi siamo diventati le sentinelle della città e la lista che nasce è il risultato di una proposta civica che presenteremo alle prossime comunale”.

