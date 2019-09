Verifica di maggioranza al Comune di Arezzo, il 24 settembre incontro Ghinelli-Forza Italia

La verifica di maggioranza si apre al Comune di Arezzo. Il d-day è stato fissato per martedì 24 settembre, quando alle 18 nell’ufficio del sindaco Alessandro Ghinelli saranno ricevuti i consiglieri comunali del gruppo di Forza Italia.

Giorno e data cristallizzati, quindi. Dopo che, per settimane e settimane, era stato un continuo rinvio dell’incontro di verifica resosi necessario dopo le fratture esplose in piena estate.

Così è delle ultime ore la lettera a firma del capogruppo di FI Jacopo Apa con la quale si chiede al sindaco Alessandro Ghinelli un incontro urgente con tutto il gruppo consiliare azzurro.

L’ora X quindi è stata fissata. Ghinelli riceverà i consiglieri di Forza Italia martedì pomeriggio alle 18. Sul tavolo diverse questioni da chiarire. A partire dalla fine, ovvero dai recenti attacchi arrivati alle Fondazioni Cultura e Turismo e sulle quali pesa come una spada di Damocle una interrogazione, per ora solo in bozza, predisposta dai consiglieri Angelo Rossi e Federico Scapecchi. L’atto è quello per il quale proprio giorni fa il sindaco Ghinelli aveva inviato una lettera al coordinatore di Forza Italia, Bernardo Mennini, con la quale aveva dato un suo aut aut, auspicando una revoca dell’interrogazione sulle Fondazioni ed anche una ufficiale presa delle distanze del partito azzurro dai continui scontri innescati dal consigliere Angelo Rossi e, con lui, spesso e volentieri anche la “collega” Mery Cornacchini.

Ma i fatti da ripercorrere all’incontro tra sindaco e FI saranno molti e rispetto ai quali la necessità di chiarimenti è evidente ormai da entrambe le parti.

ARTICOLO INTEGRALE SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019