Ghinelli-Forza Italia: braccio di ferro sui temi Lucia Tanti e Fondazioni

Sul piatto della crisi di maggioranza al Comune di Arezzo due temi: per Forza Italia la testa dell’assessore Lucia Tanti. Per il sindaco il tema imprescindibile delle Fondazioni. Per il quale adesso Ghinelli chiede un documento scritto, con la posizione chiara e netta del partito.

Un incontro fiume, martedì sera, durato circa tre ore, dove si è aperta di fatto una prima fase di confronto che porterà, anche in base alle esplicite richieste di questa estate, a una verifica tra le forze politiche che compongono la coalizione.

Sul tavolo, per il sindaco, c’è il tema delle Fondazioni (cultura e turismo) rispetto alle quali in estate (vedi Raro festival, ma anche altro) erano arrivate sferrate proprio da parte di componenti del gruppo consiliare azzurro.

Ghinelli pretende chiarezza fino in fondo: “Voglio per iscritto la posizione del partito su questo tema”. E dall’altra parte arrivano garanzie. “Mi è stato assicurato che nel giro di poche ore sarà elaborato il documento”, riferisce Ghinelli.

Ma data per buona la disponibilità di sottoscrivere l’atto - chiaramente seppur ancora tutta da vedere - il tema a quel punto è stato un altro. E a sollevarlo sono stati proprio i consiglieri, i tre di FI presenti. “Non si sentono più rappresentati da Lucia Tanti, dopo il passaggio da FI al gruppo Cambiamo! di Giovanni Toti. Si sono detti di trovarsi in difficoltà per sfoghi e attacchi che arriverebbero sul loro conto un giorno sì e pure l’altro... Una situazione che hanno definito non più tollerabile”, riporta il sindaco. Che allora ha chiesto loro il documento scritto con un loro impegno.

“Esaminerò il problema, valuterò ciò che a stretto giro mi presenteranno. Penserò a come risolvere questa situazione e sono certo che una soluzione ci sarà”, afferma netto Ghinelli, determinato a trovare la formula per salvare il suo assessore di fiducia in Giunta ma anche la sua maggioranza.

Sindaco che però non ha liquidato i consiglieri e il coordinatore azzurro senza ricordargli che Forza Italia non è il “soggetto” ma l’”oggetto” della verifica. E che, ora, la questione andrà affrontata con chi, a FI, ha chiesto chiarimento in estate: vale a dire gli altri alleati, Fdi, Lega e OraGhinelli.

