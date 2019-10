In bicicletta lungo la E45

Alla fine ha dovuto accostare. Quando si è accorto che dietro di sé la fila di auto era diventata consistente. Chissà se poi avrà anche capito che, in bicicletta, sulla E45 è proibito andarci. E’ successo sabato 28 settembre, intorno all’ora di pranzo, sulla corsia nord nei pressi di Verghereto. Un automobilista che stava percorrendo la E45, se lo è ritrovato di fronte, così come altri, ma lui che si chiama Raffaele Ercolani, ha fatto il video, lo ha postato su facebook e in poche ore è diventato virale. “In realtà le riprese le ha fatte mia moglie - racconta Ercolani - Io stavo guidando. Si stava tornando verso casa, in direzione Ravenna, quando tra l’ingresso del Verghereto e l’uscita di Bagno di Romagna abbiamo visto l’uomo che pedalava sulla E45”.

Ma c’è di più, se non fosse già abbastanza. E cioè che anche in quel punto, come in tanti altri della superstrada, il senso di marcia diventa unico.

