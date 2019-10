Colpito da arresto cardiaco, 57enne salvato grazie alla "catena" tra familiari e 118

Grazie alla catena di soccorsi, un uomo di 57 anni di Bucine colpito da arresto cardiaco è stato salvato.

E' accaduto a Bucine, alle 9 di mattina di domenica 6 ottobre.

L'allarme è stato dato dai familiari , che, grazie alle istruzioni fornite telefonicamente dalla Centrale del 118, hanno iniziato il massaggio cardiaco sul 57enne.

Nel frattempo, sul posto sono giunte automedica e ambulanza e gli operatori hanno continuato le manovre utilizzando anche il defibrillatore.

Grazie a questa azione congiunta l'uomo si è fortunatamente ripreso. A quel punto, stabilizzate le sue condizioni, è stato portato in codice rosso all'ospedale di Arezzo e ricoverato in Emodinamica dove è stato sottoposto a un intervento per riaprire le coronarie. L'uomo attualmente è fuori pericolo.