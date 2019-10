L'ex Dal Canto: "Io corretto, i tifosi non capiscono le scelte"

A giugno scorso se ne andò non sbattendo la porta, ma quasi. Alessandro Dal Canto, sarà l’ex per eccellenza nel derby che si gioca domenica 13 ottobre al Franchi di Siena. Il suo divorzio fece arrabbiare e non poco i tifosi amaranto, specialmente quando poi venne ufficializzato l’accordo proprio con il Siena. “Non sono un tipo molto emotivo, sono riconoscente per i posti dove sono stato trattato bene ed Arezzo è uno di questi, è stato un dare ed avere di alta qualità: il lavoro poi porta ad altre scelte, il tifoso non ragiona come me, non concepisce un passaggio del genere, ma il mio è esclusivamente lavoro. Ognuno pensa di avere una verità ma la verità l’ho detta io, sono stato corretto nell’iter il resto sono solo fregnacce”.

