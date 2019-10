Ghinelli e Marjorie, nozze il 21 marzo 2020. Testimone attrice di Dynasty

Matrimonio a stelle e strisce per il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Fiori d’arancio a Palazzo Cavallo. Il primo cittadino si prepara a convolare a nozze con la dolce metà, la futura sposa, americana, Marjorie Layden. I confetti saranno pronti per sabato 21 marzo del 2020.

Il primo giorno di primavera è stato scelto dal sindaco Alessandro Ghinelli per pronunciare il fatidico sì. Ieri pomeriggio a palazzo Lambardi c’è stato il brindisi con il quale i futuri sposi hanno annunciato il matrimonio. Durante il brindisi augurale è arrivata la conferma di una notizia che ormai da tempo incuriosisce la cittadinanza. In un primo momento si era infatti parlato della celebrazione delle nozze prevista per il 12 di ottobre. La data della scoperta dell’America è stata in realtà il momento scelto dal sindaco Ghinelli e dalla futura sposa per annunciare la promessa di matrimonio per coronare l’amore sbocciato da qualche mese.. “Le pubblicazioni sono state consegnate venerdì 11 ottobre in Comune” ha annunciato il sindaco Alessandro Ghinelli assieme a Marjorie Layden e l’inseparabile amico a quattro zampe Sheldon.

“Per poter fissare la data per convolare a nozze” ha spiegato Ghinelli “abbiamo dovuto rispettare molti impegni dovuto a una serie di manifestazioni in vista anche della campagna elettorale. Inoltre abbiamo dovuto dare tempo per potersi organizzare a molti amici americani”. Tra gli ospiti ci sarà l’attrice statunitense Linda Evans, amica della sposa, e nota principalmente per il ruolo di Krystle Carrington nella soap opera Dynasty. “Siamo felici di sposarsi” hanno detto i futuri sposi.

