La chiesa è inagibile, Messa di Natale nel capannone

Natale sotto il capannone. Don Giovanni Tanganelli è pronto a celebrare la Messa nei locali dove ogni anno a settembre si svolge la festa paesana. Il paese è quello di Creti, vicino a Cortona. Trecento anime che fanno per tremila. Da quando un anno fa la chiesa è stata dichiarata inagibile, tutta la comunità che si impegna quotidianamente per reperire soldi per accomodarla, ha cercato anche, insieme al parroco una soluzione. E’ stata trovata nei locali che ogni mese di settembre ospitano la festa. “Ma sono locali belli - ci tiene a dire il parroco che gestisce anche Fratticciola e Ronzano - Diciamo la Messa di Natale, ma anche quella domenicale, in quello che per comodità viene chiamato capannone”. Ma all’interno quest’anno non ci sarà solo la Messa, ma anche il presepe vivente.

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE IL 12 DICEMBRE 2019 E ON LINE