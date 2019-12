Ladri con le mazze sfondano muro e rubano la cassaforte

Con le mazze sfondano la parete di un'abitazione per rubare una cassaforte contenente oggetti di valore in oro e i ricordi affettivi di una vita. Ha dell'incredibile il furto messo a segno martedì 10 dicembre in via Teofilo Torri ad Arezzo. Vicini allarmati dal frastuono dei colpi con i quali è stata sventrata la parete.

Questa volta la banda è entrata in azione in una elegante palazzina della tranquilla zona residenziale stretta tra il quartiere Giotto e Santa Maria. Poco prima delle 19 è scattata la furia dei malviventi. Probabilmente, prima di entrare in azione, hanno atteso che i padroni di casa uscissero. A quel punto sono saliti nella terrazza per poi entrare nell'appartamento collocato al piano rialzato.

Dopo aver forzato un finestrone, spaccando la vetrata, i ladri, almeno due, hanno devastato la parete a colpi di mazza riuscendo a sradicare dalle mura una cassaforte per poi scappare con il bottino di oggetti di valore custoditi. I vicini di casa allarmati dai rumori hanno allertato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'istituto di vigilanza collegato all'allarme dell’appartamento scattato alle 18,58.

