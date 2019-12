Città del Natale, nuovo assalto. L'assessore: "Crowdfunding, poche donazioni"

La Città del Natale si avvia a vivere il week end più magico dell’anno. Da venerdì 20 dicembre fino a domenica 22, Arezzo si prepara ad un altro assalto di visitatori, anche se l’assessore al turismo, Marcello Comanducci, secondo le statistiche degli altri anni, dice: “Di solito dopo l’8 di dicembre c’è meno gente, anche se quest’anno, rispetto alle altre edizioni, siamo andati di gran lunga molto meglio”. Ma Comanducci si sofferma anche a parlare del crowdfunding per la raccolta fondi: "L’obiettivo del crowdfunding è di 100mila euro. Siamo arrivati a 50mila e le luminarie sono costate 80mila. Non capisco come mai fino allo scorso anno i commercianti davano i soldi a ‘privati’ per mettere le luminarie e quest’anno che ci pensava la Fondazione Arezzo Intour non hanno messo niente. Non tutti, ovviamente. Però ci aspettavamo di più”. E comunque sia sono arrivati tantissimi turisti dal 16 novembre scorso, tanto che perfino i distributori hanno terminato la benzina. "Una cassa di risonanza che arriva fino a primavera inoltrata".

