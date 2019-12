L'Arcivescovo Fontana: "Aretini, camminate insieme". E su Saione: "Non è un quartiere razzista"

“Arezzo sta bene. O almeno sta meglio di come la si voglia rappresentare spesso. Non siate pessimisti”. L’invito arriva dall’Arcivescovo della Diocesi di Arezzo-Sansepolcro-Cortona, Riccardo Fontana che esorta a ritrovare il vero spirito del Natale e Gesù Bambino. Manca poco alle celebrazioni e l’Arcivescovo ha preparato già tre omelie. Nessuna anticipazione: “Venite in Chiesa e le ascolterete”.

Che augurio fa agli aretini?

“Bisogna aiutare gli aretini, che in genere la fede ce l’hanno, a ridare senso al Natale. Non dimentichiamoci che è il Natale di Gesù Bambino che va rimesso al centro. Questa è una città che ha radici cristiane vive. Poi ci sono problemi contingenti, come lo sono dappertutto e i nostri non sono superiori a quelli della media”.

Episodio di razzismo a Saione. Che cosa ne pensa?

“Abbassiamo i toni. C’è stata qualche persona che non tocca a me qualificare che ha preso dei volantini e li ha sparsi. Ma non è Saione. Il quartiere non fa cose del genere. Saione ha delle difficoltà, ma non è un covo di persone che non hanno rispetto degli altri”.

Ci sono sempre vocazioni?

“Al matrimonio poche. La gente si sposa meno e soprattutto si sposa meno felice”.

In che senso?

“Bisogna sempre fare il tifo per i ragazzi e per il loro amore, per questo occorre semplificare loro la vita. Per arrivare a sposarsi, spesso ci sono difficoltà economiche - casa, lavoro - ma anche culturali. Una volta le donne diventavano mamme per la prima volta a vent’anni, oggi a quarantacinque. Bisogna rispettare le donne e, viceversa, per sposarvi, non fatevi condizionare troppo dalle sicurezza materiali, altrimenti non si arriverà mai”.

Quanti giovani oggi intraprendono la via della chiesa, invece?

"In questo momento il seminario di Arezzo è ben fornito. Ci sono stranieri, ma anche italiani. Ragazzi delle Poggiola, di Soci, Foiano”.

Come mai questa ripresa nelle vocazioni?

“Basta essere seri”.

Come sarà il 2020?

“Sarà senz’altro benedetto dal Signore, come lo è stato il 2019 dove tra l’altro noi abbiamo concluso un’avventura molto interessante”.

“Dopo 83 anni - continua Sua Eccellenza - abbiamo fatto un sinodo. Cinquecento delegati che parlano a gruppi di dieci, dodici persone in modo che ognuno possa dire la sua su vari temi. E alla fine siamo abbiamo proposto un documento, l’abbiamo elaborato, riletto e presentato in assemblea che abbiamo svolto nella Basilica di San Domenico”.

Il nostro territorio, molto vasto, di che cosa ha bisogno?

“E’ una realtà dove occorre mantenere le identità, guai a farle saltare. Poi bisogna mantenere i servizi, fare in modo che la presenza della chiesa sia efficace come quando 83 anni fa il mio predecessore Emanuele Mignone aveva 1212 preti, io ne ho 141, ma nonostante questo arriviamo. Una volta era necessario moltiplicare i preti in ogni villaggio, perché il sacerdote, viaggiava con la miccia. Oggi invece c’è una mobilità maggiore, i preti si spostano. Certo, non devono restare in chiesa ad aspettare. Ma i nostri sacerdoti non lo fanno. Vanno in ascolto e sono tutti fantastici”.

Nel 2020 Arezzo avrà un nuovo sindaco, o una conferma.

“No comment su questo aspetto”.

Sua Eccellenza è tifoso di calcio?

“No e sopravvivo lo stesso. Con questo però dico anche che voglio bene alla squadra della mia città e alla Giostra del Saracino”.

Quest’anno c’è stato un episodio curioso che l’ha coinvolta. La multa ai locali, di proprietà della chiesa, a Ruscello, per la cena spostata. Come è andata a finire?

“E’ la legge e questa procede. Chi deve decidere deciderà. E non sono certo io”.

Sua Eccellenza, quale è il presepe più bello?

“Quello dei miei aretini che si mettono in moto, cercano di essere responsabili e vanno a cercare Gesù non in posti strani, ma camminando insieme. Perché se la città riprende il gusto di camminare insieme si fanno meraviglie”.