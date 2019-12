Concerto per la terra: raccolta fondi per piantare alberi nei pressi delle scuole

Per il quarto anno l’associazione culturale aretina VisCantus organizza un appuntamento musicale e solidale, il 26 dicembre presso la Chiesa di San Michele ad Arezzo ore 17.

L’iniziativa, in collaborazione con la Casa della Musica, è denominata quest’anno "Concerto per… la terra", e vede il patrocinio del Comune di Arezzo, della Fraternita dei Laici e dei Lions, uniti a sostegno del progetto di riforestazione Adotta un albero, promosso dal Comune di Arezzo.

Protagonisti del concerto, sotto la direzione di Silvia Vajente, sono l’ensemble VisCantus, - che accoglie gli allievi del triennio di canto di CaMu - Fabrizio Lepri, docente CaMu di viola da gamba, la gambista Teresa Peruzzi, la violinista Fabiana Russo (che a CaMu frequenta il corso di violino barocco), l’organista Dimitri Betti e l’Ensemble EVA.

L’ingresso al concerto prevede un’offerta libera a sostegno delle azioni previste dal progetto, a partire dalla messa a dimora di nuovi alberi in prossimità dei plessi scolastici aretini carenti di verde.