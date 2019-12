Bekaert, Uilm: "Proroga cassa integrazione passo importante. Ora impegno per la reindustrializzazione"

Bakaert, Uilm: "Bene proroga cassa integrazione, ora serve impegno per la reindustralizzazione del sito".

Nei giorni scorsi soluzione per i dipendenti del sito di Figline Valdarno. Dopo una lunga discussione si è chiusa con un accordo la procedura di licenziamento collettivo per gli oltre 200 lavoratori ancora in forza all’azienda al 31 dicembre.

“Con questa accordo - spiega Davide Materazzi, Segretario Responsabile Uilm Firenze Arezzo - Bekaert si impegna a chiedere la proroga di 6 mesi della cassa integrazione e di mantenere tutti gli impegni presi per quanto riguarda la reindustrializzazione del sito di Figline e il piano di ricollocamento dei lavoratori tramite incentivazione sia diretta che indiretta. Attendiamo a breve la conferma della proroga della cassa integrazione che adesso è nella mani del governo. Si tratta di un passo importante - dice ancora Materazzi - perché ci permette di prendere ulteriore tempo per concentrarci sull’obiettivo primario della vertenza Bekaert: la reindustrializzazione del sito che darebbe respiro ai lavoratori e a tutto il territorio del Valdarno”.