Concerto in Pieve il 26 dicembre con il gruppo polifonico Coradini e Martìn Palmeri dall’Argentina

Con il patrocinio del Comune di Arezzo si svolge venerdì 27 dicembre alle 21,15 in Pieve il concerto “Misa Tango” con il gruppo polifonico Francesco Coradini, diretto dal maestro Vladimiro Vagnetti, e la partecipazione del compositore Martìn Palmeri al pianoforte. Voci della solista Gaia Matteini e del Quartetto Fancelli.

La Misa Tango a Buenos Aires, composta dall’argentino Martìn Palmeri, è stata presentata nella capitale argentina per la prima volta dall’Orchestra sinfonica nazionale di Cuba nel 1996 e da allora è stata un’escalation di successo. Scritta per voce di mezzosoprano, coro, bandoneòn e orchestra, si compone dei sei movimenti classici della messa cantata in latino: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei.

L’autore utilizza con straordinaria fantasia le tecniche tipiche del tango per esaltare i testi sacri. Fondamentale è l’uso del bandoneòn che in alcune parti dell’opera dialoga con la solista quasi fosse una seconda voce per poi tornare ad assumere la sua naturale funzione ritmica.