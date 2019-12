Tutti i presepi da visitare e ammirare nell'Aretino: la mappa degli eventi

Tutti i presepi da visitare e ammirare nell'Aretino.

SANSEPOLCRO – Ha un po’ il ruolo predominante perché, oltre ad essere il Comune più grande che si affaccia della parte Toscana della riva del Tevere, è colui che ospita ben tre tappe dell’importante circuito Terre di Presepi: quella del presepe allestito dalla Rionale di Porta Romana nella chiesa di Santa Marta, l’altro della Proloco di Gricignano nell’omonima frazione e c’è poi la prima mostra d’Arte Presepiale che rientra nel calendario di “Profumo di Natale” promosso dall’Accademia Enogastronomica della Valtiberina. Vere e proprie opere d’arte dove ottenere la credenziale del pellegrino presepista: la Rionale di Porta Romana quest’anno ha scelto la Cappadocia come ambientazione; realizzazione di diversi metri quadrati che alterna le varie fasi della giornata. Coinvolti anche gli studenti del Liceo Artistico “Giovagnoli” i quali hanno cucito gli abiti dei personaggi in primo piano. Rimanendo sempre nel centro storico di Sansepolcro l’altra tappa è nella chiesa di Santa Maria dei Servi. Qua, l’Accademia Enogastronomica ha promosso una mostra d’arte presepiale dove sono esposte le opere di mastri presepai sia della Valtiberina Toscana che Altotevere Umbro. Un vero e proprio viaggio nella tradizione presepiale: una trentina, infatti, sono i presepi esposti. Evento destinato a ripetersi anche il prossimo anno, con già la disponibilità da parte del parroco Don Giancarlo Rapaccini ad aprire altre chiese di Sansepolcro. Dal centro storico ci spostiamo nella frazione di Gricignano. La Proloco, ma soprattutto la mano abile di Roberto Ermellini, ha realizzato un presepe davvero particolare: oltre all’alternanza tra il giorno e la notte, qua ci sono pure scene in movimento e la voce narrante; il filo conduttore è la Sacra Famiglia.

ANGHIARI – Il presepe sotto il ponte. È una delle novità per quello che riguarda il Natale 2019 ad Anghiari. Ma c’è molto di più, perché si tratta di una vera e propria esposizione che prende il nome “I Presepi al Ponte”: dodici in totale, di cui tre addirittura in scala reale. Quello sotto il ponte è pure illuminato, ciò vale a dire che è ben visibile anche dopo il calar del sole.

CAPRESE MICHELANGELO – La terra di Michelangelo Buonarroti omaggia con un presepe Leonardo Da Vinci, nell’anno in cui ricorre il 500esimo anniversario dalla sua morte. All’interno della chiesa di San Cristoforo a Caroni di Caprese Michelangelo i maestri d’arte Luca e Andrea Lusini (padre e figlio) hanno realizzato un presepe dedicato a Leonardo da Vinci che sarà visibile tutti i giorni, anche dopo l’Epifania.

LE VILLE DI MONTERCHI – Sono cinque le date di uscita del presepe vivente di Le Ville Monterchi (26-29 dicembre – 1, 5, 6 gennaio). Si tratta di una rappresentazione molto interessante, creata in un contesto particolarmente suggestivo. Oltre duecento i figuranti impegnati in un percorso lungo un chilometro il quale si snoda tra il vecchio nucleo abitato e la campagna. Un’atmosfera calda, ma al contempo mistica che catapulta il visitatore in quel tempo accompagnato dal rumore del martello sull’incudine o le voci di mercato.

BIBBIENA - Particolare e bellissimo il presepe di Santa Maria del Sasso a Bibbiena, che ogni anno si rinnova e stupisce offrendo uno spettacolo nuovo e richiamando l’attenzione di centinaia di visitatori. Centro di questo capolavoro è la grande grotta della Natività. Il presepio presenta di anno in anno un messaggio particolare, strettamente legato al mistero del Natale, con l’aiuto di particolari accorgimenti, scenografie e con bellissimi personaggi. L’opera, perché così può essere definita, occupa tutto le spazio della chiesa inferiore comprese le sei piccole cappelle e si può visitare entrandovi dentro, come mettendosi in cammino insieme ai pastori alla ricerca della grotta della Natività.

MONTE SAN SAVINO - Presepe vivente nella frazione di Borghetto il 5 gennaio, dalle ore 17, con arrivo della Befana. Inaugurata l’8 dicembre la Mostra-concorso “I presepi del Monte” a cura dei quattro quartieri del paese, Porticciolo, Jalta, San Giovanni e Castiglia, nel chiostro del Palazzo comunale vedrà la premiazione del miglior presepe lunedì 6 gennaio, alle 16, con i proventi devoluti al Calcit, insieme al lancio del panforte e all’arrivo della Befana.

CORTONA - Due presepi viventi a Cortona per questo Natale. Una Natività sarà allestita nel boschetto di Pietraia e una seconda nel vicolo Buio nel centro storico. L'idea è venuta al sindaco Meoni: “La nascita di Gesù è la storia della nostra civiltà e dei nostri valori. Non vogliamo infastidire chi ha altre credenze, desideriamo però rinsaldare le nostre credenze.” Su queste convinzioni Meoni ha voluto che l'associazione, che si dedica alla realizzazione del Presepe vivente a Pietraia, ne creasse una anche nella cittadina etrusca. Le date della rappresentazione sono il 26 e 29 dicembre, il 1 e il 6 gennaio dalle 17.30 alle 19.30. Il Presepe vivente a Pietraia si tiene in un piccolo bosco dietro alla chiesa. L'effetto, grazie anche ad antichi costumi, è molto suggestivo. Lo scorso anno ci sono stati 5000 visitatori. Nel percorso si trovano antichi mestieri, pastori, lavandaie, la capanna del Pane, il lebbrosario, la scuola, fino ad arrivare alla capanna della Natività. Il tragitto è illuminato con lanterne a fuoco. Il 6 gennaio con l’arrivo dei Re Magi tutti i figuranti portano doni alla capanna di Gesù Bambino, accompagnati da melodie, a seguire si tiene l'adorazione. La Natività del centro storico è ricreata all'interno del vicolo Buio ed è corredata da alcuni figuranti.

CASTIGLION FIORENTINO - E' in programma alle ore 17 di Santo Stefano il Presepe Vivente di Castiglion Fiorentino. Alle spalle quasi trenta anni di storia, la rappresentazione natalizia castiglionese può vantare numeri record, sia riguardo ai figuranti che alle scene, sia in riferimento ai visitatori. Si parla di oltre duecento attori vestiti dei panni dei personaggi del presepe, ma anche dei popolani della nostra tradizione, e di varie migliaia di visitatori, quattro/cinquemila negli ultimi anni. La rappresentazione è organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comune, e si avvale del supporto di molte associazioni castiglionesi. Suggestiva ambientazione è il centro storico lungo un percorso che da Porta Fiorentina, dove il banditore annuncerà il censimento conduce fino alla Capanna di Betlemme. Luci sapientemente modulate e musiche natalizie completano la rappresentazione e in prossimità della scena della Natività sarà all'opera un coro che offrirà i canti di Natale. Italiana, quest'anno, la Sacra Famiglia, ma in passato ci sono stati anche stranieri.

CIVITELLA IN VAL DI CHIANA - Arricchita con nuovi pezzi la collezione di presepi meccanici, e non, nella chiesa della Madonna a Ciggiano. Negli anni il presepe si è sempre più caratterizzato fino a raffigurare in dettaglio questo paese medievale, con tanto di ponte levatoio funzionante, con torrenti, torri, castelli, grotte, artigiani all’opera, contadini, animali da cortile, ambientati in paesaggi pittoreschi. Presepi da ammirare anche nella chiesa di Santa Maria Assunta e fuori Porta Senese a Civitella.

Appuntamento con il Presepe vivente a Oliveto il 26 e 29 dicembre dalle 16 alle 19. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, è organizzata dalla parrocchia di Sant’Andrea con il patrocinio del Comune di Civitella.