Arezzo, rilancia l'azienda con il brand Alo' e riapre l'edicola dei bastioni

“Alo’”, l’esortazione aretina per eccellenza, con quell’accento a mo’ di apostrofo, è un brand sul quale Simone Concialdi, 33 anni a febbraio, ci ha creduto e investito. Maglie, felpe, cappelli, gadget di ogni tipo per rilanciare la sua azienda. E adesso anche la prossima apertura. L’ex edicola dei Bastioni che diventa una sorta di negozio souvenir. E’ una bella storia, quella di Simone che oggi può dire di avercela fatta. Una scommessa vinta. Insieme alla fidanzata e alla famiglia. Tutto nasce un anno e mezzo fa. “Decidemmo di fare una prova con la scritta ‘Alo’’ sulle magliette e sulle felpe per vedere come andava - racconta Simone - L’idea cominciava a piacere e l’anno scorso, a Natale, abbiamo ‘osato’ ricamare anche le papaline con la scritta ‘Alò’”. “Un successo, perché il marchio è cominciato a crescere sempre di più. Dalla maglia amaranto, nata soprattutto per amore verso la squadra di calcio, ben presto abbiamo cominciato a vendere tutti i colori”. Una strada fortunata, perché, in qualche modo lo slang aretino ha rilanciato Simone e la sua azienda. E accanto al marchio Alo’ ecco un’altra novità. “Visto che ho sempre paura che una cosa possa finire, ho lanciato un’altra linea - spiega Simone - che ho chiamato ‘Save the bestie’. E quindi ecco spuntare il cignale, lo gnuttelo (il pipistrello ndr), la topacieca (la talpa ndr). Una linea, cui parte del ricavato andrà all’Enpa".

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE IL 27 DICEMBRE 2019 E ON LINE