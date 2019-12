Spese per le festività, i commercianti: "Vendite meglio dello scorso anno"

“Senza tanta allegria però le vendite vanno”. Sulle vendite invernali e natalizie ad Arezzo Sergio Petrai, titolare dell’omonimo negozio di pelletterie in Corso Italia, è piuttosto soddisfatto. Della stessa opinione molti commercianti aretini grazie anche al traino della Città del Natale.

In centro si sono viste tante persone come forse non mai e se le vendite sono partite a rilento, complice anche la stagione mite, nel mese di dicembre con il Natale sono ripartite. Anche se molti clienti adesso aspettano i saldi che partiranno il 4 gennaio, in anticipo rispetto agli anni passati prima dell’Epifania.

“Il Natale è andato molto bene”, conferma Petrai, “l’importante sarebbe andare bene con le vendite tutto l’anno. C’è già chi fra i commercianti inizia a fare i sconti due mesi prima. Oggi siamo senza regole, una volta erano precise. A partire dai prezzi esposti in vetrina, noi li abbiamo. Il commercio non è più salvaguardato come una volta”. Gli articoli più richiesti qui sono borse e cinture.

“Con il Natale le vendite si sono risollevate, è venuta tanta gente da fuori, anche da Roma e hanno speso più degli aretini. Nel complesso c’è stata una bella affluenza”, conclude Petrai.

“Siamo contenti”, commentano Mario Bidini e la moglie Lea, titolari dell’omonimo negozio di calzature in Corso Italia, “abbiamo lavorato di più dello scorso anno. Di gente ce n’è stata tanta. Noi si lavora di più con le persone locali o che arrivano da Perugia, Siena, Sansepolcro e Città di Castello. Quest’anno abbiamo avuto anche clienti da Napoli e da Roma, venuti qui da soli non con gite organizzate. Gli è piaciuta tanto l’accoglienza e hanno detto che si vive meglio qui che nelle grandi città”. L’articolo più richiesto qui è lo stivale o la scarpa. “Si aspettava arrivasse il freddo per le vendite invernali ma per ora non è arrivato. Il primo vero giorno di basse temperature è stato ieri ma chi deve comprare qualcosa ormai aspetta i saldi”, aggiungono i due titolari, “prima si facevano a febbraio e settembre, come era giusto, adesso ogni anno si anticipano”.

“Noi non siamo andati malissimo”, commenta la titolare di Carpisa, Simona Casi, al Centro Commerciale Setteponti, “Le vendite sono partite più tardi ma sono partite. Adesso in molti aspettano i saldi anche se ci sono già delle vendite promozionali come gli Special Day, gli articoli più venduti sotto Natale sono state le borse e poi la valigeria si è venduta molto bene. Nel complesso siamo soddisfatti anche se vorremmo che il Centro Commerciale facesse più iniziative e che ci fosse più informazione, in molti anche per il 24 dicembre ci hanno chiesto conferma dell’orario di apertura”.

“Non c’è stato il boom iniziale di vendite per la stagione invernale, questo è certo”, commenta Samuele Sestini, titolare di Esordio, negozio di calzature presso il Centro Commerciale Setteponti, “ma adesso le vendite vanno bene, sotto Natale c’è stata una grande ripresa. La mattina come sempre viene meno gente ma nel pomeriggio il negozio si movimenta. L’articolo più ricercato da noi è la scarpa unisex, tipo anfibio. Ne abbiamo venduti tantissimi sia per donna che per uomo”.

“Le vendite stanno andando bene, sia quelle invernali che natalizie vere e proprie”, commentano Michela e Giulia di Intimissimi al Centro Commerciale Setteponti, “Forse sono partite un po’ più lente rispetto agli anni passati, “inoltre la tendenza è quella di spendere sempre meno. Si cerca di risparmiare. In tanti ci hanno già chiesto quando iniziano i saldi. Il colore must che si vende tutto l’anno è il nero, adesso con le festività il più richiesto è il rosso. L’articolo più venduto è il reggiseno”.

“Nel fine settimana abbiamo sempre tanta affluenza”, commenta Simona di Tezenis in Corso Italia, “Le vendite stanno andando molto bene. Gli articoli più venduti sono l’intimo e adesso molto richiesto è il rosso per l’ultimo dell’anno”.