Arezzo, aspettando il 2020. La mappa degli eventi in città e in provincia

Conto alla rovescia per il nuovo anno. Dalla festa in Piazza Grande ad Arezzo non mancano gli appuntamenti nella provincia per festeggiare l’arrivo del 2020. L'evento in città partirà dalle 20 con il djset di Elia Perrone di Klang Club e, dalle 22, spazio alla musica live dei The Shakers con il loro rock'n'roll e rockabilly scoppiettante. I festeggiamenti della mezzanotte, con il brindisi e panettone di buon anno, vedranno protagonista il maestro Enzo Scartoni con il suo Music Show. Dalle 21.30 alle 00.30, inoltre, nelle sale di Fraternita dei Laici sarà attiva l'animazione per bambini, gratuita, in collaborazione con Cooperativa Progetto5. Per chi lo desidera sarà possibile brindare al nuovo anno dalla terrazza panoramica di Fraternita. Dopo i festeggiamenti per il nuovo anno spazio agli ospiti più attesi: Frankie hi-nrg mc e a seguire il djset di Ivreatronic. Presenta la serata Luigi Dini. L'ingresso in piazza sarà consentito esclusivamente da via Vasari e, dalle ore 19 alle 3, sarà vietato introdurre tra l’altro vetro, botti e petardi, spray urticanti, puntatori laser e ombrelli a punta. Gli spettacoli ad ingresso libero avranno termine alle ore 2. In Valdichiana, per chi vuole trascorrere una fine d’anno a teatro, il Signorelli a Cortona propone un entusiasmante evento conviviale di capodanno. In piazza della Repubblica, prenderà il via uno spettacolo di musica e balli, per attendere nel migliore dei modi l’arrivo del nuovo anno. Divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande superalcoliche e di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine dalle 17.30 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio. A Ciggiano, nel comune di Civitella, Gran cenone di Capodanno organizzato dalla Società Filarmonica, a partire dalle 20.30, con Lorenzo Paggetti dj. Grande festa di Capodanno in Piazza Torre di Berta a Sansepolcro. Nella lista di eventi per l’ultimo dell’anno 2019 in Valtiberina c’è il Veglione di San Silvestro nel centro storico biturgense che promette di essere un convivio allegro e festoso: dalle ore 23.30 inizieranno i preparativi per festeggiare tutti insieme l'arrivo del nuovo anno. Brindisi della mezzanotte e a seguire balli e canti in compagnia della Sesto Senso Band. Emanati dispositivi e ordinanza per la sicurezza. La festa di Capodanno 2020 al Politeama di Montevarchi si preannuncia fin da subito quale uno dei principali eventi per l’ultimo dell’anno 2019 in Valdarno. Per il giorno di San Silvestro, martedì 31 dicembre, l’ex cinema montevarchino sarà il palcoscenico di un grande appuntamento per entrare nel nuovo decennio all’insegna di ottimi sapori e bella musica. Divieto di introduzione e consumo di bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcolici, in contenitori di vetro e lattine, e il divieto di utilizzo di ogni tipo di prodotto pirotecnico o fuoco d’artificio nelle principali piazze. In Casentino sono tante le proposte degli agriturismi per trascorrere un Capodanno diverso dagli altri immersi nella magia dei boschi, lontano da botti e schiamazzi, per gustarsi lentamente foreste, camini, borghi medievali, ciaspolate nella neve e l'eccellente cucina toscana. Nel Parco delle Foreste Casentinesi l’inverno colora i crinali di magnifiche abetine e faggete coi riflessi della neve. Luoghi magici come il Monastero di Camaldoli, la foresta secolare curata da più di mille anni dall’opera dei monaci e il Santuario Francescano della Verna fanno da cornice al soggiorno che le specialità casentinesi completano in un Capodanno d’autore.