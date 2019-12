Un aretino vince un viaggio...nello spazio. Lorenzo Bruni: "E' un sogno che si avvera"

Dalla città di Arezzo ad un viaggio nello spazio. E’ questa la storia di Lorenzo Bruni, giovane studente aretino classe ’95 che lo scorso 18 dicembre ha vinto il contest “Tim ti manda nello spazio”, realizzando quello che da sempre è stato uno dei suoi grandi sogni: andare in orbita. Grazie al concorso targato Tim Vision, Lorenzo prenderà infatti parte nel 2021 al viaggio suborbitale che partirà dal New Mexico, più precisamente dalla stazione Spacesport America, il primo terminal spaziale commerciale del mondo. Un premio per veri avventurieri che arriva a coronare la grande passione di Lorenzo per l’astronautica nata durante le scuole superiori ed alimentatasi durante gli anni universitari al Politecnico di Torino dove il giovane aretino sta ultimando il corso di laurea magistrale in Ingegneria aerospaziale. “Ad Arezzo ho studiato all’Itis Galileo Galilei, indirizzo elettronico-informatico– racconta Lorenzo,- ma ho frequentato il quarto anno negli Stati Uniti dove ho imparato a programmare con Java. Il mio interesse per l’esplorazione spaziale era già fortissimo: per l’esame di maturità ho infatti costruito un robot, su modello dei rover marziani, che potesse guidarsi da solo ed essere controllato attraverso il bluetooth del telefono. Del resto il mio sogno è sempre stato scoprire tutto quello che abbiamo attorno ed esplorare il sistema solare”. Ecco perché, quando a febbraio 2019 per celebrare i 50 anni dall’allunaggio di Armstrong, la nota compagnia telefonica ha lanciato il concorso per trovare il primo viaggiatore Tim da mandare in orbita, Lorenzo non si è tirato indietro. Grazie all’aiuto della sua fidanzata, ha girato un video in cui ripercorreva il suo percorso di studi e spiegava cosa lo spingesse a voler andare oltre i confini terrestri e lo ha caricato sul web in modo che venisse visionato dagli ideatori del progetto. Il risultato? Un filmato sincero ed emozionante con il quale Lorenzo ha sbaragliato la concorrenza di oltre cinquemila candidati entrando nella rosa dei dodici finalisti che, nel corso di una speciale cerimonia condotta dalla giornalista Diletta Leotta, sono passati al vaglio di una giuria esperta capitanata dall’astronauta italiano Umberto Guidoni, primo europeo nel 2001 a visitare la Stazione Spaziale Internazionale. “E’ un sogno che diventa realtà”.

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE IL 31 DICEMBRE 2019 E ON LINE