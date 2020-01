Enrico Brignano ha pubblicato sulla propria pagina facebook un altro video esilarante, dedicato alle multe fatte dai vigili per le violazioni al codice della strada. Il comico romano, infatti, ironizza sui costi delle sanzioni per le infrazioni in auto ed elenca tutta una serie di soluzioni rocambolesche per pagare i verbali. Ma poi si pone il problema dei punti sulla patente. Che fare? Semplice, afferma: "Diciamo che è stato il nonno! Tanti i nonni sennò che li manteniamo in vita a fare?", scherzo il comico. Un concentrato di battute e ilarità che fa il paio con altri suoi celebri sketch, come il racconto del primo Natale o sulla perdita dei capelli.