Coronavirus, l'assessore Comanducci: "Non c'è certezza su fiere e mercato. Per gli eventi, decreto è chiaro"

L'assessore al turismo del Comune di Arezzo, Marcello Comanducci con un post sul suo profilo facebook aggiorna la situazione riguardo agli eventi che, come da decreto del Governo, saranno rinviati o annullati. "Siamo in attesa di avere maggiori dettagli dal Ministero, in particolare per le fiere ed i mercati (quelli da regolamento comunale come Giotto, Saione, etc), appena avremo notizie certe vi informeremo. Per quanto riguarda gli eventi sia privati, sia in suolo pubblico il decreto purtroppo è chiaro, capisco lo sconforto di tutti, specie chi ha un evento in corso, magari con gente venuta da tutto il mondo ma noi amministratori locali non possiamo fare niente, lo Stato ha messo la salute avanti a tutto. Speriamo solo che l’epidemia vada a sparire velocemente e che questa manovra non venga ripetuta ad Aprile, non ci possiamo più permettere altri mesi di “guerra” a livello economico". Quindi ancora non c'è certezza riguardo al mercato settimanale al Giotto, così come per le fiere. "No, dobbiamo aspettare", risponde Marcello Comanducci che definisce: "Una mazzata questo nuovo provvedimento per il turismo".