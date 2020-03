Arezzo baciata dalla fortuna: vinti 1 milione e 750 mila euro con "Nuovo Turista per sempre"

Arezzo baciata dalla fortuna. Finalmente arriva una buona notizia in questi tempi di Coronavirus. Al Bar Tei in via Spinello ad Arezzo sono stati vinti 1 milione e 750 euro con un biglietto di "Nuovo Turista per sempre". Una somma decisamente da fare invidia. Non si sa ancora niente del fortunato vincitore che da oggi in poi può davvero mettersi in vacanza. Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 1 miliardo e 250 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.