Coronavirus, Pupo dalla sua casa di Ponticino: "Domenica 15 stiamo insieme". E lancia diretta social

Appuntamento a casa di Pupo, a Ponticino. Domenica 15 marzo alle ore 15. Basterà sintonizzarsi sulla sua pagina ufficiale Facebook e sul profilo Instagram per farsi aprire le porte della sua abitazione, famosa tanto quanto o magari di più, di quella del Grande Fratello dove Pupo tornerà mercoledì prossimo. “Ma intanto sono qua. A Ponticino, la casa della mia famiglia”, racconta con il sorriso. “Ho deciso di trascorrere qui alcuni dei giorni dell’ isolamento forzato. Accanto alla mia mamma che ha 81 anni e che proteggo da questo virus e accanto alle mie figlie”. Ma il generoso Pupo ha anche deciso di fare altro. Domenica 15 marzo alle ore 15. Un orario che non è stato scelto a caso. “Purtroppo non ci sono le partite, perché il calcio è stato giustamente sospeso e allora in mancanza della mia Fiorentina e anche dell’Arezzo, ho deciso di trascorrere un’ora o forse di più, dipende da quanti sarete, in vostra compagnia”. Basterà aprire i social e Pupo con chitarra e pianoforte entrerà nelle case di ciascuno. “Farò una diretta dal mio studio di registrazione che si trova proprio a casa mia - dice - Uno studio che odora delle mie canzoni. I miei più grandi successi sono stati proprio scritti qui. Per questo ho deciso di aprire quello che per me è uno scrigno e di farvi entrare nel mio angolo preferito”.

ARTICOLO SUL CORRIERE IN EDICOLA IL 15 MARZO E ON LINE