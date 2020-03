Coronavirus, caso positivo all'ospedale del Casentino: è una operatrice socio sanitaria

Bibbiena: Caso positivo di coronavirus all’Ospedale del Casentino. L’Azienda USL Toscana sud est ha già preso tutte le misure per operatori, visitatori e pazienti.

Operatrice Socio Sanitaria è ora in isolamento presso il proprio domicilio.

Martedì 17 marzo l'operatrice era entrata al lavoro senza sintomi influenzali: al suo ingresso in ospedale, come da procedure, è stata sottoposta alla misurazione della temperatura corporea, ma era tutto regolare. Nel corso della mattinata, invece, ha iniziato a manifestare qualche sintomo così, è stata inviata ad andare a casa e rimanere in isolamento. Successivamente le è stato fatto il tampone che ha dato esito positivo.

L’azienda ha provveduto ad attivare tutte le procedure del caso per la messa in sicurezza del personale sanitario, dei visitatori e dei pazienti. Sono state effettuate 70 interviste a seguito delle quali il medico competente sta procedendo con i tamponi a chi può essere considerato contatto stretto.

Il Servizio di Igiene Pubblica segue il protocollo di messa in sicurezza per i contatti personali dell'operatrice.