Coronavirus, "La radio per l'Italia": 20 marzo, tutte le radio nazionali e locali unite con l'Inno dei Mameli

Per la prima volta nella storia del Paese intero, tutte le Radio Italiane, nazionali e locali, si uniranno per un’iniziativa di diffusione comune senza precedenti. Uno strumento di compagnia e di conforto, la cui voce si farà sentire a frequenze unificate, venerdì 20 marzo alle ore 11.00, quando tutte le radio d’Italia trasmetteranno in contemporanea, anche su tutte le piattaforme Fm, Dab, in televisione e in streaming sui siti e sulle App delle radio, l’Inno di Mameli e tre canzoni che hanno fatto la storia della musica nazionale.

Un’iniziativa straordinaria e unica che vuole dare ancora più forza a tutti gli italiani e all’Italia che deve andare avanti unita, mostrandosi coesa in questo momento di emergenza mondiale per la pandemia del Coronavirus.

Un messaggio di unione, partecipazione e connessione, che ha l’auspicio di riunire tutti nello stesso momento di condivisione.

A “La radio per l’Italia” aderisce anche Radio Italia 5: “Su tutta la rete di trasmissione F.M. per Toscana, Umbria ed Emilia Romagna, in DAB e streaming da app radioitalia5 e sito www.radioitalia5.it. - dichiara il direttore Guido Albucci - alle ore 11 in punto trasmetteremo in sequenza “L’inno d’Italia” di Mameli, “Azzurro” di Adriano Celentano, “La canzone del sole” di Lucio Battisti e “Nel blu dipinto di Blu” (Volare) di Domenico Modugno”.

Tutti insieme ce la faremo.