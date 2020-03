Ossigeno a domicilio, allarme degli autisti: "Stiamo finendo le mascherine"

“Non saranno medici o infermieri… non salveranno vite… però di certo contribuiscono a far stare meglio, fisicamente e psicologicamente, centinaia di persone”. E anche loro hanno bisogno di ausili per lavorare in sicurezza, prime tra tutte le mascherine.

A parlare è Roberto Cappiello, coordinatore del gruppo di autisti che opera nella area Toscana Sud per l’azienda di Castiglion Fiorentino Sico (Società Italiana Carburo Ossigeno), in provincia di Arezzo, unica sul territorio ad avere in appalto dalla Asl Toscana Sud Est la distribuzione a domicilio di dispositivi sanitari per terapie ad ossigeno.

“Siamo in dieci – spiega il coordinatore Roberto Cappiello – e consegniamo a domicilio bombole per l’ossigeno a circa 1800 pazienti in tutto il territorio Arezzo, Siena e Grosseto gestendo circa duecento consegne ogni giorno. Nessun cambiamento per noi dal punto di vista numerico da quando è scoppiata l’emergenza legata al coronavirus, ma necessariamente è cambiato il nostro approccio al lavoro con tutti gli ausili necessari per evitare ogni rischio di contagio, per noi, ma soprattutto per i pazienti che seguiamo, malati, anziani nella maggior parte dei casi, con patologie spesso gravi, che devono assolutamente evitare di contrarre il virus”.

Ma per svolgere al meglio il loro lavoro avrebbero bisogno di un cospicuo numero di mascherine che purtroppo non si trovano. “Abbiamo provveduto a rivolgerci a tutti i contatti trovati – spiega Cappiello – per reperire mascherine ffp2 e ffp3 il cui utilizzo è prolungato per tutta la giornata e che cerchiamo di far durare il più a lungo possibile. Ne abbiamo una riserva che probabilmente si esaurirà nell’arco della prossima settimana, poi saremo senza e non possiamo fermarci, per questo abbiamo urgente bisogno di mascherine”.

