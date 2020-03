Sono nati i vitelli Corona e Virus: a Badia Tedalda (Arezzo) fiocco azzurro e rosa nell'azienda agricola

Fiocco azzurro e rosa a Badia Tedalda. Sono nati Corona e Virus. Tra Covid e neve, c’è anche una buona notizia. Giovedì 26 marzo sono nati due vitellini. Gemelli, maschio e femmina. Sono arrivati nell’azienda agricola di Valentino Gori che è anche consigliere comunale nella Giunta di Santucci. E quali nomi sono stati scelti? “Si chiamano Corona e Virus - dice Gori - Due straordinari vitellini nati mentre fuori c’è una pandemia e una bufera di neve”. Intanto nevica a Badia Tedalda. Il sindaco Alberto Santucci dopo l’ordinanza con la quale ha blindato tutto il Comune, ha messo in moto anche la macchina dell’emergenza maltempo. Anche per questo che i controlli delle forze dell’ordine sono stati limitati e non ci sono state segnalazioni: “Perché la gente con questo tempo - dice Santucci - preferisce stare in casa”. E’ dunque scorso via tranquillo il primo giorno nel quale le restrizioni sono diventate maggiori. Ma le novità del primo giorno di misure restrittive riguardano anche un’altra iniziativa che il sindaco Santucci ha messo in piedi in queste ultime ore. “Si tratta di una raccolta fondi in favore del Comune che servirà per raccogliere materiale protettivo per la Rsa e la Misericordia”.

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE DI AREZZO IL 27 MARZO 2020 E ON LINE