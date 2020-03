Coronavirus, muore una 83enne di Sansepolcro. I nuovi casi 13. Deceduto al San Donato 85enne di Montepulciano

Coronavirus, muore all'ospedale di Pantalla, in Umbria, una anziana di Sansepolcro. La 83enne era ricoverata per altre patologie all'ospedale di Città di Castello, poi a seguito del contagio del Covid-19 il trasferimento all'ospedale Media Valle del Tevere, dove nella mattinata di venerdì 27 marzo si è spenta.

All'ospedale San Donato di Arezzo è invece deceduto un uomo di 85 anni di Montepulciano, in provincia di Siena.

Per quanto riguarda invece i nuovi casi di contagio, quelli registrati nelle ultime ore sono stati 13 in tutta la provincia. Questa la suddivisione per aree:

- Due i contagi nella zona aretina: si tratta di un ragazzo di 28 anni (in isolamento al domicilio) e di un uomo di 73, ricoverato al reparto di Malattie Infettive di Arezzo.

- In Valtiberina: positiva al test per il Covid-19 una ragazzina di 13 anni. Otto in totale i contagiati, tutti in isolamento domiciliare. Oltre alla tredicenne, ci sono due donne di 20 e di 33 anni ed altre persone la cui età va dai 48 ai 74 anni.

- In Valdarno tre casi, anche in questo caso tutti controllati presso le loro abitazioni. Si tratta di due donne di 48 e 59 anni e di un uomo di 65 anni.

In totale quindi 13 nuovi casi positivi al Coronavirus, di questi otto donne e cinque uomini.

Su tutto il territorio provinciale i contagiati finora sono 234, 121 donne e 113 uomini.