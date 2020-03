Coronavirus, ad Arezzo la nuova emergenza è la povertà. Cercasi cibo per le famiglie non solo aretine

Emergenza sanitaria, ma anche economica. Se le canzoni dai balconi avevano allietato i primi giorni di quarantena, adesso ci sono gli appelli, da più parti, di gente che ha difficoltà anche a fare la spesa. Sono quelle famiglie che vivono con un solo reddito, con lavori saltuari e adesso si ritrovano a dovere fare i conti con i centesimi. Mery Cornacchini, consigliera di maggioranza e dell’Associazione “Arezzo nel Cuore”, dall’inizio della quarantena ha svestito i panni di paladina della città pulita per mettersi quelli, insieme ai suoi collaboratori, di “massaia” porta a porta. Insieme al Comune di Arezzo che ha lanciato l’iniziativa “Nonni sicuri”, ha iniziato a portare la spesa di casa in casa. Conoscendo realtà a volte facili, altre difficili. “Fino ad oggi abbiamo consegnato duecento spese - dice la Cornacchini - Le portiamo alle persone anziane e spesso. Spesso ci accolgono con il sorriso, altre volte piangono. Prima di tutto c’è la solitudine. Non vedere i propri figli, i propri cari, genera un forte stato di paura e di angoscia”. “E poi ci sono situazioni dove alla solitudine si somma anche la vergogna il dovere chiedere soldi - dice Cornacchini - Prima c’era una sorta di aiuto tra vicini, adesso nemmeno più quello ed è successo che i soldi per mangiare e fare la spesa glieli abbiamo anticipati. Un totale di circa 900 euro”. L’Associazione “Arezzo nel cuore” non si risparmia. “La gente ci telefona e ci dà la lista della spesa con la quale andiamo nei supermercati, compriamo e scontrino alla mano consegniamo il cibo”. Spesso però ci sono anche altre richieste. Come per esempio, una poltrona per una persona malata che è arrivata grazie ad una donazione. Gente che si fa in quattro, come succede ad Anghiari. In Valtiberina, l’appello arriva dalla Misericordia. “C’è bisogno oltre che del materiale di protezione per il distretto sanitario e la nostra Casa di Riposo - spiega il Governatore, Massimo Redenti - anche di generi alimentari per la nostra Caritas”. Ad Anghiari si contano trenta famiglie in difficoltà: “Quelle che aiutiamo - spiega Redenti - hanno in genere solo redditi occasionali, lavori saltuari e poco più. In questo momento tutti questi lavori sono sospesi per cui ci vengono richiesti ulteriori pacchi alimentari, per non parlare di situazioni legate al pagamento di affitti, utenze primarie, gas, luce, acqua. Fino ad ora ci siamo arrangiati, ma se la situazione non tornerà presto ad un minimo di normalità, saranno problemi enormi”. E anche l’assessore alle politiche sociali, Lucia Tanti, da oggi sarà attiva anche su questo fronte: “La Città di Arezzo, in merito alle ‘Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare’, al netto di un totale di importo su base nazionale pari a 400 milioni di euro, riceverà 525 mila euro. Stiamo già predisponendo il gruppo di lavoro dedicato per individuare i destinatari la cui istruttoria e successiva operatività è totalmente affidata al servizio delle politiche di coesione sociale in accordo con i Sindaci. Le ore che mi aspettano sono solo dedicate a rendere operativa tutta la macchina dei servizi”, scrive l’assessore in un post su facebook.

