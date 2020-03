Coronavirus, nell'Aretino 27 nuovi contagiati: 15 tutti nel Valdarno

Ancora un numero in rialzo per i casi di contagio in provincia di Arezzo e in città. Il report diffuso oggi, lunedì 30 marzo 2020, dalla Asl Toscana Sud Est registra in totale altri 27 nuovi contagiati.

I positivi al Coronavirus ad Arezzo città sono tre. In Casentino e in Valdichiana i nuovi casi di contagio invece sono in entrambe le vallate due. In Valtiberina sono stati registrati cinque positivi mentre il numero maggiore è concentrato in Valdarno, con 15 nuovi casi di Covid19.

Dopo il calo dei giorni scorsi con zero casi ad Arezzo capoluogo e soltanto 6 in totale nella provincia, domenica 29 marzo il dato era tornato a salire, con 14 positivi in totale (5 femmine e 9 maschi).

Oggi invece i casi in totale sono 27, con 18 femmine e 9 maschi.