Coronavirus, partita dal Perù la cortonese rimasta bloccata per la pandemia

Con un volo speciale della Farnesina, partito da Lima lunedì 30 marzo 2020 alle 17.30 (ora italiana) atterrerà questa mattina, martedì 31, alle 10,30 all'aeroporto di Milano Lizi, la giovane cortonese rimasta bloccata in Perù, dove si trovava per una vacanza con il fidanzato.

Lizi, Elisabeth Artur, è riuscita a partire da Cuzco domenica 29 marzo, affrontando un viaggio in pullman che è durato ben 23 ore. “Un tragitto pieno di curve, salite e discese. In più ad un certo punto si è messo anche a nevicare, temevamo di non riuscire a proseguire. Ci siamo fermati solo tre volte. Lunedì mattina ci hanno fatto radunare in un piazzale e man mano ci hanno chiamati in ordine alfabetico, inizialmente senza capire il motivo, cosa che ci ha mandato in tilt. Poi tutto è andato bene e ci siamo rimessi in fila per aspettare il pullman che ci ha portato all'aeroporto".

Lizi si trovava in Perù, a Cuzco per vacanza dall’11 febbraio, quando alcuni giorni fa la compagnia aerea che la doveva riportare in Italia le ha comunicato che il suo volo era stato sospeso, in più le hanno comunicato che i voli speciali messi a disposizione dall'Italia per far rimpatriare i connazionali a causa dell’emergenza Coronavirus lei non li avrebbe potuti prendere perché italiana per nascita e residenza, ma britannica per cittadinanza. Da lì è iniziata la sua ricerca di aiuto tramite amici cortonesi, che le hanno fatto avere un contatto con l’unità di crisi della Farnesina, che si è subito attivata e in due giorni ha sbloccato la questione.

Lizi e il suo compagno atterreranno quindi in Italia nella mattina del 31 marzo. Hanno scelto l'Umbria per smaltire la loro quarantena. “Abbiamo deciso così per non rischiare di infettare mia madre, non che siamo positivi ma è una forma di prudenza - ha raccontato la giovane prima di imbarcarsi da Lima - poi finita la quarantena correrò a casa per rivedere mia madre, ancora però... senza abbracciarla”.