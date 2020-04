Arezzo, bonus spesa sono 3296 le domande. Non tutte saranno accettate

Sono 3296 le domande presentate dai cittadini per avere il bonus alimentare. Si sono chiuse venerdì 10 aprile alle 20 le richieste che sono state presentate al Comune. 525mila euro i soldi a disposizione dell’amministrazione per aiutare le famiglie che in questa emergenza Coronavirus, si sono trovate in difficoltà. “Ma la chiusura del bando è solo l’inizio - dice l’assessore alle politiche sociali, Lucia Tanti - il dato definitivo, infatti, lo avremo solo nella giornata di martedì”. Comincia infatti una “fase 2” che è quella di scrematura delle domande. “Questo numero va ‘lavorato’ - dice l’assessore Tanti - guardando ogni autocertificazione, una ad una, controllando la completezza della richiesta, scartando i doppioni, valutando la documentazione consegnata. Faremo un lavoro certosino e decisamente rigoroso (controlli compresi)”. “Le risorse disponibili - spiega ancora l’assessore - verranno erogate dopo un'attenta analisi e scegliendo delle priorità. Non daremo lo stesso riconoscimento economico a situazioni diverse, ci assumeremo delle responsabilità nelle decisioni da prendere, come sempre abbiamo fatto”. Fin dalla prima ora dell’emergenza, l’amministrazione comunale ha monitorato le situazioni più a rischio povertà: “Quelle legate ai beni di prima necessità - sottolinea ancora l’assessore Tanti - Questo grazie all'ufficio politiche sociali e al lavoro poderoso degli assistenti sociali che in cinque settimane, con il supporto insostituibile del volontariato aretino e grazie ai progetti NessunoLasciatoSolo e NonniSicuri, ha già ‘curato’ 398 famiglie aretine in difficoltà con interventi a domicilio, per una media di 80 interventi a settimana”. Uomini e donne, volontari, che non si risparmiano, ogni giorno, per aiutare gli altri: “Non posso non mettere in evidenza che la città di Arezzo ha un pool di operatori nel settore della coesione sociale che è composto da donne e uomini con una marcia in più - evidenzia l’assessore che promette anche - A tempo debito, quando tutto sarà finito e torneremo a respirare la nostra normalità, farò conoscere i loro nomi e i loro volti”.