Librerie, su la saracinesca. Arezzo, i ragazzi della Edison: "Emozionati"

Irene Interlandi è emozionata. Martedì 14 aprile, insieme agli altri suoi colleghi, riapre la sua libreria. La Edison, quella in piazza Risorgimento che come tutte le altre attività aveva chiuso i battenti più di un mese fa. Le librerie, insieme alle cartolerie, sono le prime a tirare su la saracinesca. In realtà Irene e gli altri titolari della Libreria Edison non hanno mai smesso di lavorare, perché in questa quarantena la gente ha riscoperto anche la voglia di leggere e di regalare un libro. “Abbiamo avuto una grande, grandissima risposta - dice Irene - Fino da dopo due giorni della chiusura, abbiamo cominciato le consegne a domicilio. Tante persone ci hanno chiesto di portare a casa loro i libri e noi li abbiamo accontentati”. Un servizio che resterà nonostante la riapertura al pubblico. “Abbiamo deciso di continuare, perché è vero che da oggi torneremo in negozio, ma è anche vero che, comunque sia, continueremo a rispettare le regole e a fare in modo che anche in libreria vengano rispettate”. E quindi Irene e i suoi colleghi hanno già pianificato come affrontare la riapertura. “Prima di tutto gli orari saranno ridotti. Nel senso che non avremo le aperture fino a mezzanotte, poi dentro la libreria faremo entrare a scaglioni”. Accortezze anche nello sfogliare i libri. “Daremo dei guanti all’ingresso e le persone dentro non si potranno fermare più di un quarto d’ora, così da permettere a tutti di entrare e scegliere i libri che uno desidera. Riaprire sì, ma con responsabilità”, ribadisce Irene. Nel frattempo in tanti, come detto, hanno chiesto libri a domicilio. “Non solo per uso personale, ma anche per regalare. Le persone ci hanno affidato le loro emozioni, i loro sentimenti. Abbiamo trascritto dediche che ci hanno particolarmente commosso. Giorni fa una figlia che risiede in Inghilterra, ha mandato un libro alla sua mamma. E poi in questo periodo tanti nonni hanno regalato libri ai nipoti”.

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE DI AREZZO IL 14 APRILE 2020 E ON LINE