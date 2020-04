Coronavirus, ad Arezzo la tombola è condominiale. Le cartelle si passano da un balcone all'altro

“Numeroooo 5. Numerooo 77”. La voce della bimba, dieci anni, risuona tra i palazzi. E’ lei la prescelta per tirare su i numeri della tombola più grande che c’è. Da una terrazza all’altra, da un balcone all’altro. Il giorno della Pasqua in quarantena si passa anche così. In via Alessandro Manzoni, quartiere San Marco, Sara ha organizzato un appuntamento tra tutti i condomini. “La tombola condominiale - racconta - Il giorno di Pasqua abbiamo deciso di ritrovarci tutti chi sui balconi e chi sulle terrazze per organizzare una tombola. Passare il tempo e divertirci un po’”. E il divertimento ha preso subito la mano. L’appuntamento organizzato di tutto punto. Le cartelle sono state fatte passare chiuse in una busta e fissate ad un bastone. “Il bastone passava di mano in mano tra i vicini di casa - racconta ancora Sara - Ognuno prendeva la cartella e la pagava”. Alla fine il risultato è stato di tre tombole. “Siamo riusciti ad organizzarne tre. Il premio di circa 8-10 euro a tombola. Ma non è stato importante quello, quanto lo stare insieme a passare una Pasqua che già di per sé era diversa e che noi abbiamo cercato di renderla anche più diversa”. Una bambina di circa dieci anni ha fatto il resto, cioè che ha declamato i numeri. Urlando a più non posso per farsi sentire da una parte all’altra delle finestre e delle terrazze.





ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE IL 14 APRILE 2020 E ON LINE