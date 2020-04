Coronavirus, Cristina la portalettere : "Vedo la solitudine degli anziani"

Andare al lavoro sapendo di essere utile in un momento di grande difficoltà e isolamento. Andare, ma anche tornare arricchiti da emozioni forti, dopo mattinate in giro per la città incrociando nelle soglie delle case visi di persone anziane sole. A raccontare la vita da portalettere nell’epoca Covid è Cristina Badii, del Centro Distribuzione di Poste Italiane di "Arezzo Mecenate".

Cristina, iniziamo da una premessa: cosa significa per te fare la portalettere?

“Fare la postina è il lavoro della mia vita. In passato ho avuto alcuni problemi fisici che mi avrebbero consentito un cambio di attività, ma ho sempre rifiutato perché amo questo lavoro, soprattutto per quello che riguarda i rapporti umani con le persone, che si costruiscono giorno dopo giorno: un rapporto fatto di parole, sorrisi, comprensione ed in alcuni casi di amicizia che si alimenta nel tempo”.

Ora è tutto cambiato, come stai affrontando il tuo lavoro quotidiano e cosa è diverso dopo le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria?

“Questa emergenza, che stiamo attraversando tutti insieme, non ha modificato la parte organizzativa della quotidianità del mio lavoro; la conoscenza capillare del territorio mi permette infatti di arrivare ovunque e i cittadini mi hanno continuato a vedere tutti i giorni come se nulla fosse cambiato. L’aspetto che si è rafforzato in me è stato quello umano, l’istinto di aiutare gli altri: sto effettuando tutte le consegne rispettando le norme di sicurezza, in particolare la distanza interpersonale. Spesso mi sono accordata telefonicamente con i destinatari, concordando con loro dei luoghi sicuri per la consegna”.

Un mestiere che quindi non si è fermato. Come non si sono fermate le richieste dei cittadini.

In questo momento è aumentato il volume dei pacchi da recapitare, questo vuol dire che riusciamo a rispondere alle necessità delle persone evitando che escano di casa, consegnando in totale sicurezza, raggiungendo anche coloro che vivono nell’ultima casa della strada più isolata. Insieme a tutti i miei colleghi del Centro di Distribuzione di Arezzo Mecenate, siamo consapevoli del nostro ruolo e cioè di essere un punto di riferimento delle persone più anziane e quindi più deboli: chiediamo sempre loro se hanno necessità particolari e li aggiorniamo sulle nuove modalità di riscossione della pensione.

Come stanno reagendo in questo momento i cittadini alla nuova modalità di recapito?

In un certo senso è cambiato il modo di comunicare. Ad esempio quando prima consegnavo la posta a Civitella in Val di Chiana, un piccolo borgo abitato per lo più da anziani, sempre gentili con me, quando arrivavo in paese mi accoglievano affettuosamente dicendo che era arrivata la dottoressa, per quanta considerazione hanno di me. Oggi comunichiamo attraverso balconi, finestre, citofoni mantenendo le distanze di sicurezza ma anche attraverso queste “barriere”, grazie ai sorrisi e agli sguardi percepisco comunque il loro calore; l’altro giorno un anziano ha cercato addirittura di offrirmi un caffè per ringraziarmi della mia presenza e della mia vicinanza”.

Hai vissuto qualche episodio in particolare da raccontare?

Mi commuovo spesso perché vedo la solitudine negli occhi di tanti anziani che non possono vedere i loro cari, non esiste per me gioia più grande che sentire da loro e da tante altre persone “grazie per quello che fate per noi!”, questo mi rende fiera di far parte della grande famiglia di Poste Italiane e di svolgere il mio lavoro in un momento difficile come questo”.