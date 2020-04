Incendio all'ospedale San Donato, fiamme nella Palazzina ex Calcit

I vigili del fuoco del Comando di Arezzo stanno intervenendo presso l'ospedale San Donato per un incendio (GUARDA LE FOTO) che ha interessato la Palazzina ex Calcit, ora adibita ad hospice, con i malati terminali trasferiti da tempo per problema Covid19.

L'incendio - che si è sviluppato intorno alle 21.30 al piano meno 1 - ha interessato il piano terra dove si trova anche una sala operatoria, con il piano superiore interessato solo dai fumi.

Non sono state coinvolte persone o aree di degenza e nemmeno sostanze radiogene, né gas medicali pericolosi.

Sul posto ci sono le squadre dei vigili del fuoco.

Secondo la Asl, i dati sarebbero ingenti.

Le cause dell'evento sono da accertare.

IN AGGIORNAMENTO...